Боевики из группировки Джебхат-Нусра (запрещена в РФ) в субботу обстреляли жилые районы города Дераа на юге Сирии (расположен в 110 километрах от Дамаска). Погибли двое мирных граждан, еще пять человек получили ранения.

Боевики из группировки "Джебхат-Нусра" (запрещена в РФ) в субботу обстреляли жилые районы города Дераа на юге Сирии (расположен в 110 километрах от Дамаска). Погибли двое мирных граждан, еще пять человек получили ранения.Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство САНА, под минометный обстрел попал квартал Эль-Кашиф в городе Дераа, который находится под защитой правительственных сил.В соседней провинции Эс-Сувейда (92 километра от Дамаска) обстрелу подвергся город Харран. Сведений о пострадавших пока не поступало.Как отмечают местные СМИ, такими обстрелами террористы нарушают перемирие в зоне деэскалации на юге Сирии.Город Дераа уже не в первый раз попадает под минометные обстрелы боевиков. В начале июня в результате обстрела получили ранения семь человек, включая одного ребенка.