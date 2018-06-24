В Сочи пройдет матч команда группы F – сборных Германии и Швеции. Тренер немецкой команды Йоахим Лёв внес значительные изменения в стартовый состав чемпионов мира.

В Сочи пройдет матч команда группы F – сборных Германии и Швеции. Тренер немецкой команды Йоахим Лёв внес значительные изменения в стартовый состав чемпионов мира.На скамейке запасных останутся полузащитники Месут Озил и Сами Хедира, а также защитники Марвин Платтенхардт и Матс Хуммельс. Если Хуммельс не сможет сыграть из-за травмы, то остальные перемены – следствие неудачной игры немцев против сборной Мексики. В первом туре чемпионы мира уступили 0:1, чем поставили под угрозу выход в 1/8 финала. Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жером Боатенг, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Себастьян Руди, Тони Кроос, Тимо Вернер, Марко Ройс, Томас Мюллер.У шведов с первых минут встречу начнут Робин Ольсен, Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Маркус Берг, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Ола Тойвонен. В первой встрече скандинавы с результатом 1:0 победили сборную Южной Кореи, и победа над немцами гарантирует шведам выход из группы.