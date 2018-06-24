На Западном берегу реки Иордан машина, за рулем которой находился палестинец, протаранила группу военнослужащих Армии обороны Израиля, которые патрулировали окрестности деревни Хусан (расположена к северо-западу от Вифлеема). Легкие травмы получили трое солдат.

На Западном берегу реки Иордан машина, за рулем которой находился палестинец, протаранила группу военнослужащих Армии обороны Израиля, которые патрулировали окрестности деревни Хусан (расположена к северо-западу от Вифлеема). Легкие травмы получили трое солдат.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, водитель с места происшествия скрылся, его ищут. У военных есть подозрение, что это был преднамеренный наезд.Пострадавших солдат отправили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.