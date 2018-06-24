В Кремле обещали сообщить о встрече американского и российского президентов как только будут готовы.

После слов госсекретаря США Майка Помпео о возможности скорой встрече американского и российского президентов в Кремле заявили, что сообщат об этом, "как только будут готовы", передает РИА Новости.Помпео ранее высказал предположение, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина."Посол Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник. Вероятнее всего, президент Трамп встретится со своим российским коллегой в не столь отдаленном будущем после этого", — отметил он в интервью телекомпании MSNBC в субботу.В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что о встрече двух лидеров сообщат по мере готовности.Ранее несколько осведомленных источников прогнозировали встречу лидеров России и США в июле в рамках европейского турне Трампа. До этого возможность двусторонней встречи на высшем уровне обсуждалась в ходе телефонных переговоров лидеров России и США в конце марта 2018 года.