Санкции, введенные Вашингтоном в отношении Пхеньяна, будут сняты лишь после полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Только после полной денуклеаризации Корейского полуострова Вашингтон снимет санкции, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.Но если Ким Чен Ын не выполнит своих обещаний, санкции останутся в действии, добавил политик.Накануне американский лидер Дональд Трамп решил продлить на год срок действия американских санкций в отношении КНДР.Помпео заявил, что на саммите стороны очертили границы, которые не собираются пересекать, передает ТАСС.Кроме того, Помпео предупредил, что правительству Ирана лучше не идти по пути создания ядерного оружия. Политик выразил надежду, что аятолла Али Хаменеи и генерал Касем Солеймани понимают, что таким образом вызовут негодование во всем мире.В то же время Помпео видит в России и Китае ряд возможностей для США. Существуют области, где у стран есть общие интересы и в которых следует действовать сообща, передает "Интерфакс".