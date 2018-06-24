Число раненых при покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву составило восемь человек.

При взрыве, которые прогремел в зимбабвийском Булавайо на предвыборном митинге Эммерсона Мнангагву, пострадали восемь человек.Сам Мнангагву, на жизнь которого покушались, остался цел и невредим, его успешно эвакуировали.Однако пострадали вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата) Оппах Мухингури-Кашири.Всех раненых уже отпустили из больницы, передает РИА Новости.В конце ноября 2017 года 93-летнего Роберта Мугабе вынудили уйти в отставку. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, будет занимать эту должность до выборов в июле 2018 года.