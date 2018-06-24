Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья. По итогам голосования высказались "за" представители 64 стран, "против" — 14. Воздержались при голосовании 83 государства, пишет РИА Новости.Решение Генассамблеи прокомментировали в МИД Приднестровья. Дипломаты уверены в праве Тирасполя иметь решающее мнение по вопросу изменения формата миротворческой операции. "Никакие решения об изменении не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья", — заявили в МИД.Приднестровские дипломаты заявили, что в стране находятся только российские миротворцы. Боевых подразделений в республике нет, отметили в МИД.Также в Тирасполе подчеркнули присутствие россиян полностью законно, а демарш со стороны Молдавии "обречен на провал".Ранее Министерство иностранных дел России назвало проект молдавской резолюции по мирному урегулированию провокацией. В Москве полагают, что при помощи "откровенного рекламно-пропагандистского хода часть политических деятелей в Кишиневе" намерена использовать антироссийскую истерию в предвыборной кампании.