Академик Сергей Капица был одним из самых известных ученых в СССР. В сферу его научных интересов входила физика, электродинамика, кроме того, он занимался проблемами демографии. Многим он стал известен как бессменный ведущий научно-популярной передачи Очевидное – невероятное. В 1986 году на ученого было совершено покушение: психически неуравновешенный мужчина с топором напал на Капицу прямо в стенах вуза, где он преподавал.

Академик Сергей Капица был одним из самых известных ученых в СССР. В сферу его научных интересов входила физика, электродинамика, кроме того, он занимался проблемами демографии. Многим он стал известен как бессменный ведущий научно-популярной передачи "Очевидное – невероятное". В 1986 году на ученого было совершено покушение: психически неуравновешенный мужчина с топором напал на Капицу прямо в стенах вуза, где он преподавал.Сергей Капица долгое время читал лекции по общей физике вМосковском физико-техническом институте (МФТИ) в Зеленограде. Студенты егоочень любили, а коллеги-преподавали уважали.О Сергее Петровиче говорили как об очень отзывчивом человеке,всегда готовым прийти на помощь. Поэтомукровавая драма, разыгравшаяся в стенах МФТИ в конце 1986 года, глубокошокировала коллектив вуза.В один из декабрьских рабочих дней Капица как обычнопрочитал лекцию и покинул аудиторию. Неожиданно сзади на него набросилсянеизвестный и дважды ударил ученого по голове туристическим топориком.Но Капица был не из робкого десятка, да и спортивнаяподготовка давала о себе знать: в свободное от науки время физик занималсяподводным плаванием. Ученый не растерялся, в завязавшейся борьбе смог выхватитьорудие у нападавшего, а затем, ударом обуха в лоб, нейтрализовать злоумышленника.С топором в руках, с ранами, истекающими кровью, физик смогдобраться до своей кафедры, где вызвал скорую помощь. А спустя несколько минутон потерял сознание и рухнул на пол.Ученый был госпитализирован в нейрохирургическое отделениеБоткинской больницы, где ему наложили 17 швов. Злоумышленник же был задержан исудим. Тем не менее, тюремного заключения он избежал: суд признал преступниканевменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение.Примечательно, что имя нападавшего так и не стало достояниемгласности. Кроме того, об инциденте Капица в дальнейшем говорил крайненеохотно. Однажды он заявил, что покушение было делом рук некоего радикальногонационалиста. Со слов физика, тот несколько раз его выслеживал и, в концеконцов, настиг в коридорах вуза.Тем не менее, о причинах, побудивших таинственногозлоумышленника пойти на совершение преступления, Капица не говорил. По одной изверсий, нападавшему не нравились довольно специфические философские взглядыфизика.Так, Капица сам себя называл "православныматеистом". Бога же считал изобретением человека, а не наоборот. Возможно,кому-то из ультраправых националистов действительно не нравились такие взгляды,поэтому он решил пойти на убийство ненавистного ученого.Существует также предположение, что за покушением на Капицустояли чуть ли не некие тайные общества. Якобы они планировали убить несколько известныхлиц. Но никаких подтверждений эта гипотеза не находит.После выписки из больницы именитый физик проходил периодвосстановления, он всеми силами стремился как можно быстрее вернуться к работеи нормальной жизни. Примечательно, что нападение и госпитализация практическиникак не повлияли ни на его преподавательскую деятельность, ни на график выходапередачи "Очевидное – невероятное".Академик Сергей Капица после того нападения прожил еще многолет. Он скончался в августе 2012 года от рака печени. Ему было 84 года. А вот отом, как сложилась судьба нападавшего история, к сожалению, умалчивает.