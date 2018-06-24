Президент РФ Владимир Путин приветствовал выпускников российских школ, собравшихся в субботу в Кремле на торжественные мероприятия Выпускник-2018.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал выпускников российских школ, собравшихся в субботу в Кремле на торжественные мероприятия "Выпускник-2018."Окончание школы – важное событие для каждого молодого человека", — написал глава государства в поздравительной телеграмме, которую цитирует РИА Новости.Как отметил Путин, перед бывшими школьниками стоят новые, большие цели, выбор жизненного, профессионального пути. Он пожелал молодым людям осуществления всех намеченных планов, реализации талантов и возможностей, а также того, чтобы во всех начинаниях им сопутствовала удача.Ранее в субботу президент России выступил с видеообращением к российским выпускникам, в котором поздравил их с окончанием школы, пожелал им дерзать, приобретать новые знания и действовать, не ограничиваясь "только лайками в социальных сетях".