Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене продолжает свою победную серию. Россиянка праздновала успех в соревнованиях Мемориала Евстратова, который проходил в подмосковном Жуковском. Эта победа стала для нее 44-й раз подряд.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене продолжает свою победную серию. Россиянка праздновала успех в соревнованиях Мемориала Евстратова, который проходил в подмосковном Жуковском. Эта победа стала для нее 44-й раз подряд.На соревнованиях она преодолела планку высотой в 2,01 метра. Следом за ней расположилась Татьяна Ермаченкова и Татьяна Одинева, которые совершили прыжок на одинаковой высоте – 1,88 метра.Напомним, что победная серия Ласицкене началась еще в июле 2016 года. Почти за два года россиянка добилась побед на чемпионате мира и чемпионате мира в помещении. Кроме того, в активе Ласицкене победы на всех этапах "Бриллиантовой лиги".