Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия вступит в ОПЕК и подаст заявку в ближайшее время.

Члены ОПЕК будут рады вступлению России в организацию, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, сообщает ТАСС. Ранее Россия была приглашена в организацию стран-экспортеров нефти в качестве наблюдателя и ассоциативного члена."Мы надеемся, что Россия рассмотрит предложение и подаст заявку. Могу вас заверить, что другие члены ОПЕК будут только рады этому", — сказал саудовский министр.Комментируя эту инициативу, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Россия готова рассмотреть возможность вступления в ОПЕК в качестве наблюдателя."Мы внимательно изучаем этот вопрос", — сказал Новак.Министр сообщил также, что в ближайшее время Россия сможет увеличить добычу нефти на 170-180 тысяч баррелей в сутки благодаря решению ОПЕК+. Речь не идет о ближайшем месяце, отметил Новак, однако с большой уверенностью можно ожидать увеличения добычи во втором квартале текущего года. Минэнерго РФ будет рассматривать равные возможности по росту добычи для всех российских компаний, добавил Новак.Отвечая на вопрос журналистов об опубликованном в Twitter призыве американского президента Дональда Трампа к странам ОПЕК увеличить добычу, чтобы сдержать рост цен, Новак сказал, что страны-экспортеры "ориентируются не на Twitter, а на глубокий анализ, который делается нашими командами".Ранее сообщалось, что страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились на встрече в Вене о повышении добычи нефти c выходом на стопроцентное исполнение сделки. Конкретные объемы добычи в итоговом коммюнике не указаны. С конца 2016 года мировая добыча нефти была сокращена суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась. Мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки. Рекомендацию комитета поддержали все 24 страны ОПЕК+.