Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.
Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.
Актер Станислав Садальский в Instagram сделал фотоколлаж из эротических
съемок для мужских журналов с участием Тины Канделаки. Таким оригинальным
способом артист прокомментировал появившуюся информацию о том, телеведущая
скоро покинет "Матч-ТВ". Пост в социальной сети Садальский сопроводил хэштегом #жаль.
Отметим, что по данным телеграм-канала "Двойная сплошная",
теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральным
продюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионный
начальник находится в Лондоне. Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что канделаки
не удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизм
и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три
года убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорится в
сообщении.
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