Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.

Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.Актер Станислав Садальский в Instagram сделал фотоколлаж из эротическихсъемок для мужских журналов с участием Тины Канделаки. Таким оригинальнымспособом артист прокомментировал появившуюся информацию о том, телеведущаяскоро покинет "Матч-ТВ". Пост в социальной сети Садальский сопроводил хэштегом #жаль.Отметим, что по данным телеграм-канала "Двойная сплошная",теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральнымпродюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионныйначальник находится в Лондоне. Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что канделакине удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизми заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За тригода убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорится всообщении.Материал дополняется