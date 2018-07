Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen в американском Лексингтоне (штат Виргиния). Причиной стало то, что она работает на президента Дональда Трампа. Об этом рассказала сама Сандерс в Twitter.

Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen в американском Лексингтоне (штат Виргиния). Причиной стало то, что она работает на президента Дональда Трампа. Об этом рассказала сама Сандерс в Twitter.Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so— Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018 г.Со своей стороны официант этого ресторана, который начал обслуживать столик Сандерс, сообщил, что через две минуты после того, как гости пришли в ресторан, владелец "выкинул" из заведения пресс-секретаря главы государства и семерых членов ее семьи, пишет РИА Новости.Похожая история произошла с министром внутренней безопасности США Кристен Нильсен. Ей пришлось уйти из мексиканского ресторана в Вашингтоне, когда в заведении начались протесты против новых решений американских властей в сфере миграции.