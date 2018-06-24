В Сочи завершился первый тайма матча команд группы F – сборных Германии и Швеции. Пока впереди шведы 1:0. Единственный гол на счету Улы Тойвонена.
В Сочи завершился первый тайма матча команд группы F – сборных Германии и Швеции. Пока впереди шведы 1:0. Единственный гол на счету Улы Тойвонена.
Чемпионы мира очень мощно начали встречу. В первые десять минут немцы полностью контролировали мяч и создали у ворот Робина Ольссона несколько острейших моментов. Некоторые из них чудом не завершились голами. Два удара Юлиана Дракслера были заблокированы защитниками. Но скандинавы отбили стартовый натиск.
А на 12 минуте шведы провели первую вылазку к воротам Мануэля Нойера, и Маркус Берг был сбит Антонио Рюдигером. Но польский судья Шимон Марциняк не только не назначил пенальти, он даже не удосужился посмотреть видеоповтор. Грубейшая ошибка судьи в пользк сборной Германии.
Но этот эпизод надломил немецкую команду. А на 25 минуте разбили нос полузащитнику сборной Германии Себастьяну Руди. Кровотечение остановить не удалось, пришлось заменить Руди на Илкая Гюндогана. А вскоре после замены провалилась оборона чемпионов мира. Не забивавший больше года Ула Тойвонен перебросил Нойера и поразил ворота. Шведы вышли вперед 1:0. Положение сборной Германии стало катастрофическим.
Сборная Германии пошла спасть игру. Мощно пробил Гюндоган. Ольссон с трудом отбил мяч, а Микаэль Люстиг не позволил Томасу Мюллеру добить мяч в сетку. Шведы ответили острым выпадом Виктора Классена, но игрок "Краснодара" промедлил с ударом и упустил возможность увеличить счет.
Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции. Пока что чемпионы мира терпят бедствие. У них осталось 45 минут, чтобы спасти игру и сохранить шансы на выход из группы.