В Сочи завершился первый тайма матча команд группы F – сборных Германии и Швеции. Пока впереди шведы 1:0. Единственный гол на счету Улы Тойвонена.

В Сочи завершился первый тайма матча команд группы F – сборных Германии и Швеции. Пока впереди шведы 1:0. Единственный гол на счету Улы Тойвонена.Чемпионы мира очень мощно начали встречу. В первые десять минут немцы полностью контролировали мяч и создали у ворот Робина Ольссона несколько острейших моментов. Некоторые из них чудом не завершились голами. Два удара Юлиана Дракслера были заблокированы защитниками. Но скандинавы отбили стартовый натиск.А на 12 минуте шведы провели первую вылазку к воротам Мануэля Нойера, и Маркус Берг был сбит Антонио Рюдигером. Но польский судья Шимон Марциняк не только не назначил пенальти, он даже не удосужился посмотреть видеоповтор. Грубейшая ошибка судьи в пользк сборной Германии.Но этот эпизод надломил немецкую команду. А на 25 минуте разбили нос полузащитнику сборной Германии Себастьяну Руди. Кровотечение остановить не удалось, пришлось заменить Руди на Илкая Гюндогана. А вскоре после замены провалилась оборона чемпионов мира. Не забивавший больше года Ула Тойвонен перебросил Нойера и поразил ворота. Шведы вышли вперед 1:0. Положение сборной Германии стало катастрофическим.Сборная Германии пошла спасть игру. Мощно пробил Гюндоган. Ольссон с трудом отбил мяч, а Микаэль Люстиг не позволил Томасу Мюллеру добить мяч в сетку. Шведы ответили острым выпадом Виктора Классена, но игрок "Краснодара" промедлил с ударом и упустил возможность увеличить счет.Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции. Пока что чемпионы мира терпят бедствие. У них осталось 45 минут, чтобы спасти игру и сохранить шансы на выход из группы.