В Сочи завершился матч команд группы F – сборных Германии и Швеции. Проиграв первый тайм 0:1, команда Германии сумела одержать волевую победу с результатом 2:1. При этом немйцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Джерома Боатенга.

В Сочи завершился матч команд группы F – сборных Германии и Швеции. Проиграв первый тайм 0:1, команда Германии сумела одержать волевую победу с результатом 2:1. При этом немйцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Джерома Боатенга.Чемпионы начали очень мощно, и в первые десять минут могли забить по меньшей мере два мяча. Но вратарь Робин Ольссон и защитники совместными усилиями отвели угрозы. Первая же атака шведов едва не стало голевой. Антонио Рюдигер сбил в своей штрафной Маркуса Берга. Но польский судья Шимон Марциняк не назначил пенальти и даже не воспользовался видеоповтором.После этого эпизода игра сборной Германии расстроилась. К тому же разбил нос Себастьян Руди и ему потребовалась замена. Вскоре после которой Ула Тойвонен наказал немецкую команду за ошибку в обороне, перебросив мяч через Мануэля Нойера. Попытки чемпионов отыграться до перерыва оказались безуспешными. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции.В перерыве тренер германской сборной Йоахим Лёв произвел замену – вместо полузащитника Юлиана Дракслера вышел нападающий Марио Гомес. И через две минуты после возобновления встречи Марко Ройс после прострела Тимо Вернера коленом отправил мяч в ворота- 1:1. Затем Тони Кроос едва не вывел немцев вперед, мяч разминулся воротами. Затем простил скандинавов Томас Мюллер.В середине второго тайма игра выровнялась. Шведы отодвинули игру от своих ворот. Тем не менее, немцы периодически создавали опасные моменты. Но подвел сборную Германии защитник Джером Боатенг, заработавший два предупреждения и оставивший немцев в меньшинстве.Лёв снял еще одного защитника – Йонаса Хектора, выпустив атакующего полузащитника Юлиана Брандта. Вскоре Марио Гомес мог вывести сборную Германии вперед. Но его удар с второго этажа отразил Ольссон. Мощный удар Брандта пришелся в штангу. В свою очередь "простил" немцев Эмиль Форсберг. Йон Гвидетти не заметил Форсберга и пробил сам в руки Нойеру. Но немцы все же вырвали победу на пятой добавленной минуте.Сборная Германии получила право на штрафной. Тони Кроос сумел обвести стенку и вогнать мяч в верхний угол ворот. Ольссон был бессилен выручить шведов. Сборная Германии одержала волевую победу 2:1 и набрала 3 очка. Столько же у осталось у шведов. Шесть очков у мексиканцев. Корейцы обе встречи проиграли.