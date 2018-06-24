В Сочи завершился матч команд группы F – сборных Германии и Швеции. Проиграв первый тайм 0:1, команда Германии сумела одержать волевую победу с результатом 2:1. При этом немйцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Джерома Боатенга.
В Сочи завершился матч команд группы F – сборных Германии и Швеции. Проиграв первый тайм 0:1, команда Германии сумела одержать волевую победу с результатом 2:1. При этом немйцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Джерома Боатенга.
Чемпионы начали очень мощно, и в первые десять минут могли забить по меньшей мере два мяча. Но вратарь Робин Ольссон и защитники совместными усилиями отвели угрозы. Первая же атака шведов едва не стало голевой. Антонио Рюдигер сбил в своей штрафной Маркуса Берга. Но польский судья Шимон Марциняк не назначил пенальти и даже не воспользовался видеоповтором.
После этого эпизода игра сборной Германии расстроилась. К тому же разбил нос Себастьян Руди и ему потребовалась замена. Вскоре после которой Ула Тойвонен наказал немецкую команду за ошибку в обороне, перебросив мяч через Мануэля Нойера. Попытки чемпионов отыграться до перерыва оказались безуспешными. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции.
В перерыве тренер германской сборной Йоахим Лёв произвел замену – вместо полузащитника Юлиана Дракслера вышел нападающий Марио Гомес. И через две минуты после возобновления встречи Марко Ройс после прострела Тимо Вернера коленом отправил мяч в ворота- 1:1. Затем Тони Кроос едва не вывел немцев вперед, мяч разминулся воротами. Затем простил скандинавов Томас Мюллер.
В середине второго тайма игра выровнялась. Шведы отодвинули игру от своих ворот. Тем не менее, немцы периодически создавали опасные моменты. Но подвел сборную Германии защитник Джером Боатенг, заработавший два предупреждения и оставивший немцев в меньшинстве.
Лёв снял еще одного защитника – Йонаса Хектора, выпустив атакующего полузащитника Юлиана Брандта. Вскоре Марио Гомес мог вывести сборную Германии вперед. Но его удар с второго этажа отразил Ольссон. Мощный удар Брандта пришелся в штангу. В свою очередь "простил" немцев Эмиль Форсберг. Йон Гвидетти не заметил Форсберга и пробил сам в руки Нойеру. Но немцы все же вырвали победу на пятой добавленной минуте.
Сборная Германии получила право на штрафной. Тони Кроос сумел обвести стенку и вогнать мяч в верхний угол ворот. Ольссон был бессилен выручить шведов. Сборная Германии одержала волевую победу 2:1 и набрала 3 очка. Столько же у осталось у шведов. Шесть очков у мексиканцев. Корейцы обе встречи проиграли.