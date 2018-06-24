Вратарь сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев может сменить клубную прописку и стать игроком итальянского клуба Наполи. Известно, что 32-летний россиянин попал в сферу интересов неаполитанцев из-за скорого истечения контракта с армейцами.

Вратарь сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев может сменить клубную прописку и стать игроком итальянского клуба "Наполи". Известно, что 32-летний россиянин попал в сферу интересов неаполитанцев из-за скорого истечения контракта с армейцами.Партенопейцы видят в этом прямую выгоду и надеются получить голкипера по заниженной стоимости, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Il Messaggero. Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано до лета 2019 года.Однако помимо вратаря московского клуба руководители "Наполи" также рассматривают кандидатуры Алекса Мереты из "Удинезе" и Альфонсо Ареола из "Пари Сен-Жермен".