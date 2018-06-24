Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.

Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждаетпортал dom2life.ru. Молоды люди удалили ве совместные фотографии из соцсетей иотписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Паране особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Поэтомуподобный обоюдный шаг не похож на рядовую ссору.Материал дополняется