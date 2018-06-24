Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.
Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.
Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждает
портал dom2life.ru. Молоды люди удалили ве совместные фотографии из соцсетей и
отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Пара
не особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Поэтому
подобный обоюдный шаг не похож на рядовую ссору.
Материал дополняется