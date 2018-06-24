Многочисленные сторонники евроинтеграции принимают участие в крупном марше, организованном в центральной части Лондона в поддержку проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).

В центре Лондона проходит марш сторонников евроинтеграции, приуроченный к двухлетию референдума по вопросу выхода Англии из Европейского союза (Brexit). Тогда победу с перевесом в чуть более 3% одержали сторонники "Брекзита".Улица Пэлл-Мэлл и площадь Ватерлоо-плейс полностью заполнены.У людей две основные претензии. По их мнению, минимальное преимущество, полученное евроскептиками, не дает право Лондону без повторного голосования выводить страну из ЕС. Более того, они недовольны правительством Терезы Мэй – как оно ведет переговоры с Брюсселем, так как английский бизнес не имеет доступа у единому рынку сообщества.На марше замечены известные политики консервативной и лейбористской партий.Министр внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в 2016 году агитировал за выход страны из ЕС. Сегодня он написал для "Сан" статью, в которой указал, что британцы не потерпят мягкого и бесконечно долгого "Брекзита", передает ТАСС.