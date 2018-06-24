Многочисленные сторонники евроинтеграции принимают участие в крупном марше, организованном в центральной части Лондона в поддержку проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).
В центре Лондона проходит марш сторонников евроинтеграции, приуроченный к двухлетию референдума по вопросу выхода Англии из Европейского союза (Brexit). Тогда победу с перевесом в чуть более 3% одержали сторонники "Брекзита".
Улица Пэлл-Мэлл и площадь Ватерлоо-плейс полностью заполнены.
У людей две основные претензии. По их мнению, минимальное преимущество, полученное евроскептиками, не дает право Лондону без повторного голосования выводить страну из ЕС. Более того, они недовольны правительством Терезы Мэй – как оно ведет переговоры с Брюсселем, так как английский бизнес не имеет доступа у единому рынку сообщества.
На марше замечены известные политики консервативной и лейбористской партий.
Министр внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в 2016 году агитировал за выход страны из ЕС. Сегодня он написал для "Сан" статью, в которой указал, что британцы не потерпят мягкого и бесконечно долгого "Брекзита", передает ТАСС.