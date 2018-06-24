Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и повторил, что между ними сложилась "хорошая химия".По мнению Трампа, северокорейский лидер хочет сделать что-то хорошее для своей страны, передает РИА Новости.Трамп также заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре. И раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США пошли на слишком большие уступки КНДР.Трамп напомнил, что Вашингтону удалось вернуть находившихся в плену американцев, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны бойцов. КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов.Американский глава заявил, что уже полтора года выступает против военных игр – они обходятся слишком дорого, передает ТАСС.Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Стороны остались довольные его результатами.