Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес после победного поединка чемпионата мира против Туниса (5:2) признался, что его подопечные заслужили победу. Он признался, что в этот день его команда может отпраздновать победу.

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес после победного поединка чемпионата мира против Туниса (5:2) признался, что его подопечные заслужили победу. Он признался, что в этот день его команда может отпраздновать победу."Вся Бельгия может сегодня отдохнуть и немножко попраздновать, — приводит слова Мартинеса РИА Новости. – У нас не так много возможностей для этого. Тунисцы очень хотели победить и у нас было два варианта: либо разбивать их давление, либо проигрывать. Это не значит, что мы играем идеально. Завтра же мы начнем подготовку к последующим играм"."Мы заслужили победу несмотря на то, что соперник тоже играл на победу и плотно нас прессинговал. Сегодня в своих подопечных я увидел команду, которая готова жертвовать чем-то ради общего результата. Мы действуем как единая команда, и это радует".Напомним, что победу Бельгии обеспечили дубли Эдена Азара и Ромелу Лукаку, а также гол Миши Батшуайи. После двух игр бельгийцы возглавляют группу G. В их активе шесть очков в двух играх.В заключительном поединке группового этапа "красные дьяволы" сыграют с командой Англии. Игра состоится 28-го июня в Калининграде.