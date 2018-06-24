Сборная Мексики одержала свою вторую победу на чемпионате мира. В Ростове-надо мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи 2:1 и вышли в лидеры группы F.

Сборная Мексики одержала свою вторую победу на чемпионате мира. В Ростове-надо мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи 2:1 и вышли в лидеры группы F.Главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио остался доволен тем, как его подопечные провели вторую встречу на мировом первенстве. " "Мы пока играем на чемпионате мира очень хорошо, мы выдали два очень хороших матча. Мы больше внимания уделили матчу с Южной Кореей, чем с Германией. Когда играешь против соперника, у которого нет большой футбольной истории, кажется, что можно играть расслабленно. Но я говорил команде, что надо концентрироваться на каждой команде. Мы очень хорошо начали матч против корейцев. При этом сегодня соперник создал немало моментов у наших ворот, мы недостаточно агрессивно играли впереди", приводит слова Осорио РИА Новости.Несмотря на шесть набранных очков, мексиканцы еще не гарантировали выхода в 1/8 финала. Теоретически их могут догнать и немцы, и шведы. Поэтому колумбийский специалист подчеркнул важность третье встречи со сборной Швеции. " "Мы заслужили эту победу и хотим поделиться победой с нашими болельщиками. Мы гордимся тем, что у нас хороший план подготовки, начавшийся еще в ноябре прошлого года. Надо хорошо восстановиться перед третьим матчем, это крайне важный матч для нас".