Сборная Южной Кореи проиграла второй матч на турнире, на этот раз мексиканцам. Корейцы лишились шансов на выход в 1/8 финала.

Сборная Южной Кореи проиграла второй матч на турнире, на этот раз мексиканцам. Корейцы лишились шансов на выход в 1/8 финала.Главный тренер сборной Южной Кореи Шин Тхэ Ён поблагодарил своих футболистов за игру. "Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца", — приводит слова южнокорейского специалиста РИА Новости.В первом туре корейцы уступили шведам 0:1. Вне зависимости от исхода матча со сборной Германии команда Южной Кореи потеряла шансы на выход из группы F.