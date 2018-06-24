Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение своих подопечных команде Бельгии со счетом 2:5. По мнению специалиста, столь разгромный результат выставил Тунис не в самом приятном свете.

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал поражение своих подопечных команде Бельгии со счетом 2:5. По мнению специалиста, столь разгромный результат выставил Тунис не в самом приятном свете."В моем понимании, разгромное поражение со счетом 2:5 сделало нас посмешищем, — констатирует Маалул, которого цитирует РИА Новости. – Мы имел опасные моменты, но мы были не на высоте с технической точки зрения. Мы совершали ошибки. Тяжело играть против Лукаку и Азара – игроков, которые могут менять игру. Будем исправлять ситуацию в будущем. Мы должны что-то изменить в себе".Для сборной Туниса поражение от Бельгии стало вторым на чемпионат мира. Ранее в мачте первого тура тунисские футболисты проиграли с минимальным счетом команде Англии (1:2). В заключительном поединке группы G подопечные Маалула в Саранске сыграют с Панамой. Игра состоится 28-го июня.