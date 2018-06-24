Девочка рассказала о способе сохранить здоровье. Лиза недовольна тем, что мама не ходит с ними купаться в полезное соленое море.

Девочка рассказала о способе сохранить здоровье. Лиза недовольна тем, что мама не ходит с ними купаться в полезное соленое море.Алла Пугачева поделилась советом от своей дочери Лизы,которая поведала о том, как сохранить здоровее тело и дух. В настоящее времяпримадонна вместе с мужем отдыхает на Кипре. Роликом с отдыха поделился в социальной сети МаксимГалкин.Узнав, что мама отказывается идти на пляж, ребенок начал отчитывать ее."Мама, ты сама себе делаешь хуже! Соленая вода всегда вылечивает. Если тысплаваешь один раз на глубину, ты встанешь после сна и будешь чувствовать,будто ты уже здорова!", – сказала Лиза. В ответ Пугачева отметила, что совет дочки очень ценный.Материал дополняется