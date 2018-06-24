На Украине началась процедура ликвидации Верховного суда, свидетельствует запись в Едином государственном реестре юридических лиц страны. В состоянии прекращения, — написано в реестре о Верховном суде.

На Украине началась процедура ликвидации Верховного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на запись в Едином государственном реестре юридических лиц страны. "В состоянии прекращения", — написано в реестре о Верховном суде.В настоящее время на Украине фактически действуют два Верховных суда: старый и новый, сформированный после проведения конкурса. Прежний высший судебный орган страны должен был прекратить работу после формирования нового и вступления в силу новых процессуальных кодексов. Но судьи старого суда несколько раз блокировали создание ликвидационной комиссии и тем самым сделали ситуацию безвыходной.Как пояснял ранее исполняющий обязанности председателя Верховного суда Украины Василий Гуменюк, это конституционный орган, а конституция не предусматривает ликвидации конституционного органа. Для этого необходимо, чтобы соответствующий закон приняла Верховная Рада.