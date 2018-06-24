Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды.

Шторм оставил без света почти весь Барнаул, пострадали десятки машин, рекламные щиты. Во многих районах нет воды. Не работают светофоры.На проспекте Ленина упала стрела строительного крана и частично повредила загс, полиция перекрыла движение, передает РИА Новости. Как уточняет "Интерфакс", крановщик погиб.Прогулочный теплоход "Барракуда" с пассажирами на борту попал в шторм на Оби.Есть пострадавшие пассажиры — они порезались разбитым волной стеклом. Команда сработала оперативно, всех пассажиров обеспечили спасательными жилетами. На берегу их встречали скорая и спасатели.