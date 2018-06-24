В работах принимают участие 132 человека и 14 единиц техники

В работах принимают участие 132 человека и 14 единиц техникиПодрядчик приступил к асфальтированию тротуара на правоповоротном съезде моста через Волгу в Костроме, сообщается на сайте городской администрации.За минувшие сутки рабочие выполнили демонтаж 50 кв.м. гидроизоляции и фрезерование асфальтобетонного покрытия на площади 30 кв.м. Проведена окраска 300 кв.м. сооружения, выполнено устройство 60 метров бортового камня и 40 тяжей.В работах принимают участие 132 человека и 14 единиц техники.