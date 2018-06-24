Обвиняемый публично оскорбил судью во время разбирательства по уголовному делу
Обвиняемый публично оскорбил судью во время разбирательства по уголовному делу
Два уголовных дела возбуждено в отношении жителя Шарьи, обвиняемого в угрозе убийством и оскорблении судьи, сообщает следственное управление СК России по Костромской области.
По версии следствия, 15 июня обвиняемый публично оскорбил судью во время разбирательства по уголовному делу. Также мужчина высказал в адрес судьи и ее родственников угрозы убийством.
Возбуждены уголовные дела по статьям 296 УК РФ (угроза убийством) и 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи). Расследование продолжается.