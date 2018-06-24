Ключевой темой бесед стали совместные мероприятия, проводимые правоохранителями и общественниками.

В ОМВД России по Юрьев-Польскому району состоялся «круглый стол», в котором приняли участие члены Общественного совета и заместитель начальника по ООП подполковник полиции Алексей Бычков. Основной темой встречи стало соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении своей деятельности.Члены Общественного совета сообщили, что за текущей период года жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников полиции не поступало, что свидетельствует о профессионализме и добросовестности полицейских района.Также на заседании были рассмотрены поступившие в Общественный совет обращения, в частности, о проведении совместных с общественниками профилактических мероприятий. Был озвучен ряд предложений, по которым приняли решения.Аналогичная встреча состоялась и в Вязниковском районе, где в работе «круглого стола» приняли участие общественники, начальник ОМВД России по Вязниковскому району полковник полиции Сергей Поботкин, врио начальника ОРЛС майор полиции Роман Фоменко и начальник ИВС майор полиции Вадим Шелепаев.Участники обсудили взаимодействие сотрудников полиции и представителей Общественного совета по вопросам рассмотрения жалоб и обращений граждан, а также ближайшие планы по проведению совместных мероприятий.