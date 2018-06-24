Звезда призналась, что терпеть не может людскую глупость. Это качество человека может быстро вывести из себя певицу.

Звезда призналась, что терпеть не может людскую глупость. Это качество человека может быстро вывести из себя певицу.Певица Лайма Вайкуле заявила, что однажды чуть было незадушила журналистку, которая брала у нее интервью. По ее словам, этот эпизодпроизошел с ней несколько лет назад. Исполнительница в ходе беседы сжурналисткой была близка к тому, чтобы выйти из себя."Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несетсяэнергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, чтоесли не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", – рассказала она изданию"StarHit". Однако, поее словам, девушка не прислушалась к просьбе и продолжила вести себя также. " Ия сделала это – конечно, не по-настоящему. Просто показала руками, чтобызапомнила. Потом она выпустила неплохую передачу", – поделилась Вайкуле.Материал дополняется