Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Азербайджан. В ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым председатель нижней палаты охарактеризовал отношения двух стран как стратегические.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Азербайджан. В ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым председатель нижней палаты охарактеризовал отношения двух стран как стратегические.Ключевой темой визита делегации Госдумы является развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Азербайджаном, в том числе в рамках торгово-экономического сотрудничества, а также сближение законодательств, расширение парламентского взаимодействия.В ходе встречи Вячеслав Володин и Ильхам Алиев подчеркнули важность дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества. Спикер Госдумы отметил, что в прошлом году рост товарооборота между странами составил более 30%.Володин также обратил внимание на значимость межпарламентского сотрудничества в развитии отношений России и Азербайджана. По словам председателя нижней палаты, законодательная власть обеспечивает реализацию договоренностей, достигнутых главами государств.Взаимодействие Москвы и Баку – это отношения стратегических партнеров, заявил спикер. "Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты Владимир Владимирович Путин и вы", – добавил Володин.В свою очередь, президент Азербайджана заявил, что сотрудничество Москвы и Баку развивается по всем направлениям. "Мы имеем прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика торгово-экономических отношений, в транспортной сфере, энергетике", – сказал он.Алиев особо отметил важность межпарламентского сотрудничества. "Мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках – это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", – конкретизировал президент.Во встрече с главой Азербайджана принимали участие также зампред Госдумы Сергей Неверов, глава комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Думская делегация пробудет в Азербайджане 24-25 июня.