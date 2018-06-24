Пресс-секретарь партии Яблоко Игорь Яковлев сообщил о приостановке решения конференции столичного отделения партии о том, чтобы выдвинуть кандидатом в мэры Москвы председателя отделения Сергея Митрохина.

Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев сообщил о приостановке решения конференции столичного отделения партии о том, чтобы выдвинуть кандидатом в мэры Москвы председателя отделения Сергея Митрохина.По словам Яковлева, решение приостановила контрольно-ревизионная комиссия "Яблока", поскольку нашла на конференции 22 июня ряд нарушений. Так, конференция отказалась признать полномочия 14 новых делегатов и внесла в бюллетень для голосования кандидатуру Митрохина вопреки решению исполкома бюро. Вопрос о правомерности решений конференции в будущий понедельник рассмотрит бюро "Яблока", передает ТАСС.Между тем Митрохин в субботу уже подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры столицы. Об этом сообщил сам политик, позже эту информацию подтвердил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.