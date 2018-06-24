Певица в эфире программы Привет, Андрей призналась о теплых отношениях с королем российской эстрады. По ее словам, они давно вышли за рамки профессионального сотрудничества.

Певица в эфире программы "Привет, Андрей" призналась о теплых отношениях с королем российской эстрады. По ее словам, они давно вышли за рамки профессионального сотрудничества.Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на передачу вместес бабушкой. Темой обсуждения стал новый клип артиста "Цвет настроения синий". Обсуждаясам хит, процесс съемок нашумевшего клипа, звезда реалити-шоу отметила, чтоотношения с Кикоровы у нее давно не дружеские. "Судя по тому, что у наспроисходит последнее время, мы даже больше, чем друзья", – сказала она. Договорить,впрочем, девушка не успела. Филипп прервал ее, предложив поставить многоточие.