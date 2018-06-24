Певица в эфире программы Честное слово артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.

Певица в эфире программы "Честное слово" артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.Певица Кристина Орбакайте сделала откровенное признание отом, что была жертвой рукоприкладства со стороны мужчины. Об этом она заявила впрограмме Юрия Николаева "Честное слово". Ведущий спросил ее, поднимал ликто-нибудь на нее руку. Певица ответила утвердительно."Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать.Желаю и вам быть более толерантными", – заявила Орбакайте. Однако уточнять подробностейи называть имя обидчика, причинившего боль, не стала. Можно предположить, чторечь идет об экс-супруге певицы Руслане Байсарове.Пара стала жить вместе в1997 году, а уже в 1998-м у певицы и бизнесмена родился сын Дени. Однако со временемсоюз дал трещину. Одной из главных причин расставания, произошедшего в 2003году, стали ревность мужа и побои. Как вспоминала Кристина, по началу бизнесменне распускал руки, а лишь "унижал психологически".Материал дополняется