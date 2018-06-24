Певица в эфире программы Честное слово артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.
Певица в эфире программы "Честное слово" артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.
Певица Кристина Орбакайте сделала откровенное признание о
том, что была жертвой рукоприкладства со стороны мужчины. Об этом она заявила в
программе Юрия Николаева "Честное слово". Ведущий спросил ее, поднимал ли
кто-нибудь на нее руку. Певица ответила утвердительно.
"Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать.
Желаю и вам быть более толерантными", – заявила Орбакайте. Однако уточнять подробностей
и называть имя обидчика, причинившего боль, не стала. Можно предположить, что
речь идет об экс-супруге певицы Руслане Байсарове.
Пара стала жить вместе в
1997 году, а уже в 1998-м у певицы и бизнесмена родился сын Дени. Однако со временем
союз дал трещину. Одной из главных причин расставания, произошедшего в 2003
году, стали ревность мужа и побои. Как вспоминала Кристина, по началу бизнесмен
не распускал руки, а лишь "унижал психологически".
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