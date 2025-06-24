Депутаты хотят снизить штрафы для такси и усилить контроль за антимонопольным законодательством.

На заседании комитета Госдумы РФ по Государственному строительству и законодательству были рассмотрены два важных законопроекта. Подробности рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Депутаты хотят снизить штрафы для такси. Предлагается установить более низкие штрафы для перевозчиков пассажиров и багажа легковым такси за отсутствие договора ОСГОП. Штрафы для граждан составят от 1 до 5 тысяч рублей, для ИП – от 20 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.«Это поможет обеспечить соразмерность наказания и снизить финансовую нагрузку на малый бизнес», – уточнил депутат Игошин в своих соцсетях.Второе предложение – это усиление контроля за антимонопольным законодательством. Предлагается увеличить штрафы за непредставление ходатайств в ФАС. Для граждан штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 70 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.«Это необходимо для предотвращения злоупотреблений и повышения эффективности контроля за сделками экономической концентрации. Оба законопроекта получили поддержку комитета и будут вынесены на пленарное заседание Госдумы», – добавил Игошин.