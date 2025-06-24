Исполнение бюджета, наказы избирателей, меры поддержки сельского хозяйства. В Законодательном Собрании Владимирской области прошло очередное заседание. В первую очередь депутаты

Исполнение бюджета, наказы избирателей, меры поддержки сельского хозяйства. В Законодательном Собрании Владимирской области прошло очередное заседание. В первую очередь депутаты заслушали рекомендации участников публичных слушаний по итогам исполнения областного бюджета за 2024 год. Как указал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков, региональные доходы выросли примерно на 10%. Михаил Максюков, председатель комитета по