Дорожники не подтвердили информацию администрации Петушинского района о проведении капитального ремонта участков трассы М-7 «Волга». 24 июня районные власти опубликовали в соцсетях

Дорожники не подтвердили информацию администрации Петушинского района о проведении капитального ремонта участков трассы М-7 «Волга». 24 июня районные власти опубликовали в соцсетях сообщение о скором начале капитального ремонта на двух отрезках дороги между Покровом и Петушками. Причем, утверждают в местной администрации, работы продлятся до конца 2026 года. Из информации в социальных сетях администрации Петушинского района