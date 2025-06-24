В период летних каникул филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» призывает ребят соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов, а взрослых - усилить контроль за детьми и регулярно напоминать им об опасности электрического тока.

В период летних каникул филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» призывает ребят соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов, а взрослых - усилить контроль за детьми и регулярно напоминать им об опасности электрического тока.Категорически запрещается:·проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств. Оборудование находится под высоким напряжением;·влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;·делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи линий электропередачи. Использовать монопод (штатив для селфи) вблизи ЛЭП. Длины монопода вполне достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием не было;·приближаться к оборванному проводу, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8 метров: контакт может привести к сильнейшим ожогам, параличу жизненно важных органов и даже смерти;·набрасывать на провода воздушных линий электропередачи посторонние предметы, запускать радиоуправляемые летательные аппараты под ЛЭП;·ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи линий электропередачи;·разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропередачи;·пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;·браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода.Помните! Знаки, предупреждающие об опасности тока: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!» - размещены намеренно. Все они предупреждают о реальной угрозе.Если вы заметили оборванный провод, искрение, поврежденные опоры, открытые двери трансформаторных подстанций или электрощитков, нужно срочно позвонить по единому бесплатному телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» : 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220, круглосуточно).Будьте внимательны и осторожны! Не подвергайте себя и своих близких опасности!