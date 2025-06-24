Евсиков объявил об уходе сразу после матча с командой «Череповец».

Главный тренер футбольного клуба «Торпедо-Владимир» Денис Евсиков объявил о своем уходе с поста сразу после матча с командой «Череповец», который завершился нулевой ничьей. Об этом на сайте клуба.Евсиков прокомментировал игру, отметив, что это была встреча двух соседей по турнирной таблице, и для «Торпедо» было крайне важно набрать три очка, что требовало хотя бы одного забитого гола. Он подчеркнул, что у команды есть серьезные проблемы с атакой: за 12 туров группового этапа атакующая группа забила с игры всего один мяч, что, по его словам, не позволяет рассчитывать на победы. В связи с этим тренер посчитал, что команде необходимы изменения, и принял решение подать в отставку.Евсиков выразил благодарность руководству города за поддержку и болельщикам за их веру в команду. За 12 игр под его руководством «Торпедо» одержало 2 победы, 3 раза сыграло вничью и потерпело 7 поражений.Денис Евсиков возглавил ФК «Торпедо-Владимир» в конце января 2024 года, сменив на этом посту Сергея Дубровина.Ранее , что во Владимире реконструируют спорткомплекс «Торпедо» за 5 миллиардов рублей.