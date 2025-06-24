Через станцию Александров во Владимирской области с 17 июня проходит новый международный маршрут – «РЖД» запустили беспересадочный поезд Москва – Пхеньян. Это самый протяженный
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2025-iz-aleksandrova-mozhno-uexat-v-severnuyu-koreyu-na-poezde.html" target="_blank">Из Александрова можно уехать в Северную Корею на поезде</a> - Через станцию Александров во Владимирской области с 17 июня проходит новый международный маршрут – «РЖД» запустили беспересадочный поезд Москва – Пхеньян. Это самый протяженный
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2025-iz-aleksandrova-mozhno-uexat-v-severnuyu-koreyu-na-poezde.html]Из Александрова можно уехать в Северную Корею на поезде[/url] - Через станцию Александров во Владимирской области с 17 июня проходит новый международный маршрут – «РЖД» запустили беспересадочный поезд Москва – Пхеньян. Это самый протяженный