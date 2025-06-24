Через станцию Александров во Владимирской области с 17 июня проходит новый международный маршрут – «РЖД» запустили беспересадочный поезд Москва – Пхеньян. Это самый протяженный

Через станцию Александров во Владимирской области с 17 июня проходит новый международный маршрут – «РЖД» запустили беспересадочный поезд Москва – Пхеньян. Это самый протяженный пассажирский маршрут в мире: почти 10 тысяч километров и 8 суток пути. Поезд отправляется из Пхеньяна дважды в месяц – 3 и 17 числа, из Москвы – 12 и 26 числа.