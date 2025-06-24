Компания LG Electronics (LG) продолжает укреплять свое лидерство на рынке digital signage

Компания LG Electronics (LG) продолжает укреплять свое лидерство на рынке digital signage, предлагая дифференцированные продукты и комплексные решения по управлению, разработанные специально для спортивного и развлекательного секторов.LG собирается поставить в общей сложности 1700 квадратных метров внутренних и наружных вывесок для Roig Arena в Валенсии, Испания, открытие которой запланировано на сентябрь. Спортивное сооружение, которое станет крупным крытым стадионом Испании вместимостью 20 000 человек, станет новым домом для Valencia Basket Club, профессиональной баскетбольной команды.Знаковым объектов станет «Глаз» — светодиодный экран в форме глаза площадью 300 квадратных метров, установленный на фасаде возле главного входа и призванный завораживать посетителей своим ярким визуальным эффектом.Внутри арены инсталляции LG будут включать центральное табло, огромный светодиодный экран шириной 76 метров, дополнительный экран за сценой и ленточное табло, опоясывающее площадку, — все это обеспечит динамичный и захватывающий зрительский опыт.Компания LG продолжает укреплять свои позиции в секторе коммерческих дисплеев, поставляя профессиональное оборудование для широкого спектра спортивных объектов — от крупных стадионов до местных тренировочных центров.В Испании LG digital signage стали предпочтительным выбором среди профессиональных футбольных клубов. Ярким примером является домашний стадион Atlético Madrid, Riyadh Air Metropolitano, на котором установлен высокопроизводительный светодиодный экран площадью более 2000 квадратных метров и светодиодное ленточное табло протяженностью более 400 метров. На Reale Arena Real Sociedad компания LG не только установила светодиодное табло и ленточное табло, но и поставила более 800 профессиональных дисплеев различных размеров для игровых помещений стадиона.По данным исследовательской компании Omdia, прогнозируется, что мировой рынок светодиодных дисплеев, включая спортивные сооружения, будет расти с совокупным годовым темпом роста в 13,4 процента и к 2029 году превысит 14 триллионов корейских вон.«Глобальный рынок digital signage все больше признает способность LG предоставлять комплексные решения, которые улучшают взаимодействие с B2B клиентами», — сказал Пайк Ки-мун, руководитель отдела информационных дисплеев в компании LG Media Entertainment Solution Company. «Мы по-прежнему стремимся предоставлять дифференцированные решения для дисплеев, которые повышают качество живых трансляций в широком спектре отраслей, при этом спорт является ключевым направлением».