Компания «Хартия» не будет закрывать мусороперегрузочную станцию в Юрьев-Польском. Речь идет об этой мусорной точке в юго-восточной части райцентра. Накануне областная прокуратура заявила,

Компания «Хартия» не будет закрывать мусороперегрузочную станцию в Юрьев-Польском. Речь идет об этой мусорной точке в юго-восточной части райцентра. Накануне областная прокуратура заявила, что станция работает незаконно. Сообщается, что владимирской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росреестра и Росприроднадзора проведена проверка по заявлению одного из жителей Юрьев-Польского. В надзорном ведомстве подчеркнули, что результаты мониторинга ситуации оказались