Видит внутренний мир человека с помощью лучей и обладает писательским даром. Это не супергерой, а реальный человек в белом халате: рентгенолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач

Видит внутренний мир человека с помощью лучей и обладает писательским даром. Это не супергерой, а реальный человек в белом халате: рентгенолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, Александр Селивёрстов. Он стал гостем нового выпуска проекта «Подкаст на Шестом». Больше полувека доктор Селивёрстов вместе с коллегами помогает людям в диагностике и лечении самых разных заболеваний. Он