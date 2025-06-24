ДТП произошло в ночь с 15 на 16 июня.

В Министерстве здравоохранения Владимирской области сообщили, что четыре человека из семи, госпитализированных , пока остаются в ЦГБ Коврова в отделении травматологии.На месте столкновения двух легковушек, минивэна и автобуса, экстренные службы оказали помощь пострадавшим: двоим потребовалось амбулаторное лечение, а шестеро были срочно госпитализированы в отделение травматологии. Авария произошла в ночь с 15 на 16 июня в Вязниковском районе.Тем временем возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.Врачи сообщают, что в ближайшее время двоих пациентов выпишут. Еще два человека пока останутся под медицинским наблюдением.