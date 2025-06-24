Участниками проекта стали более 21 тысяч школьников Владимирской области.

Во Владимирской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее». В рамках Единой модели профориентации, более 21 тысячи школьников региона приняли участие в различных мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение.С каждым годом проект привлекает все больше участников. В этом учебном году проведено более 9,4 тысяч профориентационных мероприятий, а всего в проект вовлечены более 68 тысяч школьников региона.Проект дал школьникам возможность получить ценный практический опыт: они посетили промышленные предприятия, приняли участие в мастер-классах от профессионалов, попробовали себя в разных профессиях и узнали больше о рынке труда. В дополнение к этому, в школах проходил курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».Проект «Билет в будущее», который с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», помогает школьникам лучше узнать свои профессиональные интересы и осознанно подойти к выбору профессии.