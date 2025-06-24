Как будет выглядеть обновленная центральная часть города – решит фирма из Республики Удмуртия. Контракт на разработку проектной документации по реновации главных улиц Владимира заключили

Как будет выглядеть обновленная центральная часть города – решит фирма из Республики Удмуртия. Контракт на разработку проектной документации по реновации главных улиц Владимира заключили с компанией «Арсенал» 23 июня. За свои услуги проектировщики из Удмуртии предложили вдвое меньше, чем готовы были отдать городские власти. Судя по официальному сайту Госзакупок, изначальная стоимость контракта – около 14