Выделенные земельные участки без воды и дорог.

Александровская городская прокуратура серьезные нарушения в обеспечении земельных участков, выделенных многодетным семьям в Карабаново, необходимой инфраструктурой.Как показала проверка, с 2023 года администрация Карабаново предоставила 48 земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе улицы 1-я Воронцова. Однако, вопреки федеральному законодательству, эти участки не обеспечены ни водоснабжением, ни водоотведением, ни подъездными дорогами.Городской прокурор внес представление главе администрации Карабаново с требованием устранить нарушения земельного законодательства. Однако реальных действий по исправлению ситуации не последовало. Тогда прокуратура направила иск в Александровский городской суд.Ранее прокуратура Гусь-Хрустального на длительное отключение холодного водоснабжения в ряде многоквартирных домов, произошедшее в конце апреля.