Такая разработка, как система мультимодальных маршрутов позволяет купить единый билет и добраться до места назначения, не беспокоясь о стыковках.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» делает путешествия по России удобнее и доступнее, в том числе и во Владимирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Такая разработка, как система мультимодальных маршрутов позволяет купить единый билет и добраться до места назначения, не беспокоясь о стыковках.Уже сейчас действует 56 таких маршрутов в 9 регионах, включая Владимирскую и Вологодскую области, Удмуртию, Дагестан, Калининград, Алтай и горнолыжные курорты. А также 5 маршрутов в Абхазии!Как купить единый билет:- Поезд + автобус: В кассах РЖД, на сайте и в приложении. Просто укажите пункт отправления и прибытия, выберите «маршрут с пересадкой», и система предложит вам варианты.- Самолет + автобус: Через агентскую сеть ТКП (сайты и кассы). Выберите маршрут и поставьте галочку «Без самостоятельных пересадок».Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в России строятся новые отели, курорты, глэмпинги, благоустраиваются туристические объекты. Развиваются разные виды туризма: от научно-популярного до гастрономического и экологического.