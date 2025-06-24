Госстройнадзор продлил разрешение на строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка до 31 декабря 2026 года, следует из базы данных ведомства.

Речь идёт об участке линии, которая пройдёт по Новгородскому проспекту от Вилеровского переулка до Старорусского проспекта в Шушарах. Её протяженность составляет 4,146 километра.По данным генподрядчика АО «АБЗ-Дорстрой», работы выполняются в рамках первого этапа строительства «Славянки», который в Смольном обещали завершить в 2025 году.СПРАВКАНовая трамвайная линия протяженностью 21 километр пройдет от Балканской площади через посёлок Шушары до микрорайона Славянка. Она не должна пересекать крупные магистрали города, что позволит избавить этот участок от пробок в час пик.Согласно расчетам, в год линией будут пользоваться не меньше 13 миллионов пассажиров. Ждать на конечных остановках придется около пяти минут, а весь маршрут займёт 30-40 минут.Первый этап линии пройдет от станции метро «Купчино» до Шушар.Изначально власти обещали, что проект трамвайной линии между Купчино, Шушарами и Славянкой точно будет реализован в мае 2019-го, хотя сам контракт на строительство был заключен еще за год до этого на ПМЭФ.Работы должны пройти в несколько этапов. Изначально сообщалось, что в середине 2022 года по рельсам запустят первый трамвай между Купчино и Шушарами, а второй этап строительства — уже до Славянки — должны были закончить в 2023 году.Однако сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались: сперва движение должно было начаться в 2024 году, в 2023-м его перенесли на 2025-й, сейчас уже речь идёт о 2026-м.Ранее MR7 писал, что Госстройнадзор продлил до конца 2026 года разрешение на строительсво участка «Славянки» от трамвайного депо, которое также возводят в рамках проекта, до жилого района Славянка.https://mr-7.ru/articles/2025/06/18/razreshenie-na-stroitelstvo-uchastka-tramvainoi-linii-slavianka-v-shusharakh-prodlili-do-kontsa-2026-goda-news