За лето в оздоровительных учреждениях отдохнут 46 649 детей.

Роспотребнадзор Владимирской области усилил контроль за работой 365 летних оздоровительных учреждений.Под надзором находятся 29 загородных лагерей, 325 учреждений дневного пребывания, 9 лагерей труда и отдыха, а также 2 палаточных лагеря. Перед началом каждой смены специалисты проводят акарицидную обработку, а также проверку качества воды и пищевых продуктов.Роспотребнадзор проверил 77 поставщиков продуктов питания и 28 операторов питания. В результате выявлено множество нарушений, включая несоблюдение температурного режима хранения, отсутствие сопроводительной документации и нарушения правил ведения документации. По итогам проверок специалисты составили десятки протоколов об административных правонарушениях и наложили штрафы.Кроме того, все 6 067 сотрудников лагерей прошли необходимые медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию.Ранее во Владимирской области летняя оздоровительная кампания.